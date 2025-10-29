Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren 5 Kasım 'a kadar havanın parçalı bulutlu olacağını; en yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde 29 – 32, sahillerde 25 – 28 derece dolaylarında seyredeceğini kaydetti.

Daire'nin 30 Ekim-5 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, KKTC periyodun ilk günlerinde yüksek basınç sistemi, diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rüzgarın ise periyodun ilk günleri kuzey ve doğu; diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.