Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, ilaç eksikliğinin kronik bir soruna dönüştüğünü savundu.

Çeler, “Vatandaş ‘ilaç bulamıyorum’ diyorsa doğru söylüyor. Sağlık Bakanı ‘ilaç var’ diyor ama bu gerçeği yansıtmıyor. Eczacılar mahkemelik oldu, sigorta sisteminden çekildiler. Hükümet hem ilaç bulamıyor hem de var olan ilaca erişimi zorlaştırıyor.” dedi.

TDP’den yapılan açıklamaya göre Çeler, Serhat İncirli’nin hazırlayıp sunduğu “Günaydın Kıbrıs” adlı programa katılarak yaptığı değerlendirmelerde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın “Türk Telekom’un yerinde olsam dünya ile bağlantınızı keserim.” şeklindeki sözlerini eleştirdi. Çeler, “Bu noktaya hiç gelmemek gerekirdi. Arıklı siyasete girdiğinden beri toplumu bölüyor. Sohbetlerde gayet samimi ama meclis kürsüsüne çıkınca toplumu geren bir dil kullanıyor. Tepkiler de bu davranışlarının sonucudur.” şeklindeki görüşünü paylaştı.

Çeler, fiber optik sistem hakkında, “Avrupa Birliği’nden bile gelse bu modeli reddetmeliyiz. Tüm kişisel verilerimiz yabancı bir şirkete teslim edilecek, fiyatlar tek elden belirlenecek ve yerli işletmelerimiz bu sistemin altında ezilecek. Ulusal sermayemiz çökertilecek, vatandaş tekele mahkûm edilecek.” iddiasında bulundu.

- “TDP’nin Meclis’te bulunması hayati önem taşıyor”

TDP’nin Meclis’te temsil edilmemesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapamadıklarını dile getiren Çeler, “Bu yüzden TDP’nin Meclis’te olması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Halkın sesi orada duyulmalı.” dedi.

Çeler, Başbakan Ünal Üstel’in “yatırım ve icraat” açıklamalarını da eleştirdi.