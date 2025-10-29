29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülke genelinde yapılan çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

BRT’nin haberine göre, Gazimağusa’da düzenlenen ilk törende Zafer Anıtı’na potokol sırasına göre çelenk kondu ve saygı duruşuyla İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Kortej yürüyüşünün ardından Namık Kemal Meydanı’nda yapılan ikinci tören Güvenlik Kuvvetleri Bandosu’nun konseriyle başladı. Daha sonra Gazimağusa Meslek Lisesi öğrencisi Devrim Kılıç “Cumhuriyet” adlı şiiri okudu. Tören, halk dansları gösterisi ve mini konserin ardından sona erdi. Törenin ardından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102’nci yıl dönümü dolayısıyla Gazimağusa Limanı’nda bulunan TCG Preveze denizaltısı ziyaret edildi.

Güzelyurt’taki tören, Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam etti. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu eşliğinde Güzelyurt Belediyesi Kapalı Çarşı önüne kadar süren kortejin ardından tören bando konseriyle tamamlandı.

Lefke’deki kutlamalasr Lefke Kaymakamlığı’ndan Lefke Atatürk Anıtı önüne kadar süren kortej yürüyüşüyle başladı. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirle devam eden tören, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bandosu’nun konseriyle sona erdi.