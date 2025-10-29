(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen Askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan Suriye uyruklu Shaker Mohammad Alkhaled mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Kenan Mulla olguları aktardı. Polis, zanlının 28.10.2025 tarihinde Lefkoşa' da meydana gelen 1. Derece askeri yasak bölgeyi ihlal ve gizlice girme suçundan methalder olduğunu söyledi. Polis, 28.10.2025 tarihinde saat 20.00 raddelerinde güneye sakin zanlının Yiğitler Burcu Çetinkaya Bölgesinden 1. Derecede Askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ederek KKTC'ne giriş yaptığı esnada nöbetçi askerler tarafından yakalanarak suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.