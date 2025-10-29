Değirmenlik Ağıllar Bölgesinde bir ikametgaha, kimliği meçhul şahıslar tarafından tabanca ile iki el ateş açılmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Olayla bağlantılı olarak aranan olan E.K’nin (E-51), Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandığı açıklandı.

-Gaziveren’de alkollü şahıs çevreye rahatsızlık verdi

Gaziveren’de dün gece 03.00 sıralarında bir sitede yaşayan G.Y (E-23), 169 miligram alkollü içki tesiri altındayken, yan apartmanın balkonunda bulunan iki şahısın kendisine baktı gerekçesiyle bıçakla apartmanın önüne çıkarak söz konusu şahıslara hitaben yüksek sesle bağırdı ve çevreye rahatsızlık verdi. Polis, G.Y’nin suçüstü tutuklandığını açıkladı.

-Doğancı’daki ağıl yangınında maddi zarar…

Doğancı’da dün 17.00 sıralarında bir şahsa ait küçükbaş hayvan ağılının batı kısmında yangın meydana geldi.

Yangın sonucu toplam 25 kare balya, 300 boş yem torbası, 6 kalas tahta, 20 metre su lastiği, 14 çinko sac ve 2 tonluk su deposu yanarak zarar gördü.

-Alsancak’ta alkollü sürücü taş duvara çarptı

Alsancak’ta dün gece 00.30 sıralarında, Ankara Caddesi’nde, Selim Şahin (E-40), 130 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki VL 343 plakalı salon araçla batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada yolun solundan çıkarak taş duvara çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü Selim Şahin, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmaktan tutuklandı.

Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.