İncirli’de faaliyet gösteren bir işletmede çalışırken, işyeri adına bir markete sattığı ürünler karşılığında temin ettiği 1,457 TL'yi işletmeye teslim etmeyerek tasarrufuna geçirdiği tespit edilen M.Z.D (E-27) tutuklandı.

Polis, 8 Haziran–14 Temmuz 2023 tarihleri arasında temin ettiği parayı zimmetine geçiren kişiyle ilgili yürütülen ileri soruşturma sonucunda, söz konusu kişinin Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı sırada tutukladığını belirtti.

-Gazimağusa’da işyeri tabelasına monteli kamera çalındı

Öte yandan, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir işyerine ait tabelaya monteli güvenlik kamerasının 24–25 Ekim 2025 tarihleri arasında yerinden sökülerek çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturma sonucunda bir kişi tutuklandı.

Polis, meselede zanlı görülen Y.M.B’nin (E-30) tutuklandığını açıkladı.