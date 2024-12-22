Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin bahçesinden klima ünitesi çalan 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı, dün öğleden sonra hastanenin bahçesinde sökük halde bulunan klima dış ünitesinin çalınmasında zanlı görülüp tutuklananların A.H.(E-33) ve H.T.(E-32) olduğunu açıkladı.

-Polis tarafından rapor edildiği için bağırıp çağıran alkollü şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarında bu sabahın ilk saatlerinde polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde 188 miligram alkollü içki tesiri altındayken rapor edilen ve bu nedenle yüksek sesle bağırıp çevreye rahatsızlık veren H.S.(E-58) tutuklandı.

-Ağaç budarken düştü, ayak bileği kırıldı

Öte yandan dün öğle saatlerinde Edremit’te bir şahsa ait evin bahçesinde, merdiven üzerinde ağaç budarken dengesini kaybedip yaklaşık dört metre yükseklikten zemine Hasan Keskin (E-50) yaralandı. Keskin’in sağ ayak bileğinde kırık teşhisiyle Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavi gördüğü açıklandı.