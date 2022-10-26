Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Diplomasız sahte Profesör Hasret Balcıoğlu skandalı ardından taşlar yerine oturuyor oturmasına ancak gün geçmiyor ki YÖDAK içerisinde yeni bir skandalın kokusu çıkmasın…
Nihayet DAÜ Vakıf Yönetim Kurulu (VYK) ve Rektörlüğü diplomasız profesör skandalından doğru noktada durma eğilimine girdi ve yerinde bir açıklama yaparak doğrudan yana tavrını ortaya koydu.
Şimdi gözler DAÜ VYK ve Rektörlüğünün diplomasız Profesör Hasret Balcıoğlu’nun DAÜ’de tamamladığı doktorası ile ilgili alacağı kararda…
Elbette öncesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iddiaların araştırılması ve gerçeğin ortaya çıkması için ortaya koyduğu irade de unutulmamalı.
Diplomasız Profesör Hasret Balcıoğlu skandalında ise sınıfta tek kalanın ise YÖDAK Başkanlığı daha açık bir ifade ile YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın olduğunu söylemek iddialı bir yorum olmaz!
Nedeni ise iddiaların ortaya atıldığı günlerde YÖDAK Başkanının diplomasız profesöre kefil olması ve üstelik bunu kendisini atayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın önünde yapmasından başka bir şey değil.
O günlerdeki ısrarlı girişimleri ve diplomasız profesör Hasret Balcıoğlu’nu aklama çabalarının nedeni belki de aşağıdaki soruların cevaplarında gizli.
Şimdi ise kamuoyunun merak ettiği soru şu;
YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı kendi lisans diploması ile ilgili iddiaların araştırılmasını neden engellemeye çalışıyor?..
Neden diplomasız Profesör Hasret Balcıoğlu’nun izlediği yolu izleyerek denklik işlemi için YÖDAK Kurulundan yetki alan kurul üyesi profesörlerin YÖDAK arşivine girmesini engelliyor?
YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, kurum arşive verdiğini iddia ettiği kendi diplomalarının üyeler tarafından alınmasını ve kurul kararı gereği araştırılmasını neden engellemeye çalışmakta?
Denklik işleminin yasanın emrettiği usul ve yöntemde yapılması için oy çokluğu ile karar alan YÖDAK kurul üyesi profesörlere Prof. Dr. Turgay Avcı’nın özel avukatı neden ihbarname göndererek kararı geri almadıkları takdirde haklarında dava açılacağı tehdidinde bulunuyor?
Kurul üyesi profesörlerin YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın diplomasını araştırmaya ve iddialara son noktayı koymaya yetkisi yok mu?
Ve son kertede YÖDAK Başkanlığı ayrıcalıklı ve dokunulmaz mı?
Elbette değil…
Her birey gibi yasaların karşısında eşittir ve dokunulmaz değildir.
Ve aslında insanın aklını karıştırıp belki de midesini bulandıran iddiaların ötesinde Prof. Dr. Turgay Avcı ile ilgili iddialar sonrasında yaşanan her şeyin diplomasız Profesör Hasret Balcıoğlu vakası ile bire bir örtüşmesi.
Kurul üyesi profesörlerin ise arşive girişlerini ve bilgiye erişimini engelleyen YÖDAK başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı hakkında suç duyurusunda bulunmaları ise yerinde bir şikayet olmanın ötesinde yasanın verdiği yetkiyi kötüye kullanan YÖDAK başkanı karşısında demokratik ve yasal hakları koruyan bir duruş…
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ise atadığı YÖDAK Başkanının uygulamalarından haberinin olup olmadığı bilinmez ancak bu noktadan sonra atadığı kişi tarafından Kurul üyelerinin görevlerini yapmalarının engellenmesi karşısında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar iddialar ile ilgili ortaya irade koymalı ve soruşturma başlatmalı!
Kurul kararına rağmen Kurul üyelerinin diplomalarını yasaya göre araştırmasını engelleyen YÖDAK başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın iddiaların odağındaki diploma konusu ile ilgili Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın inceleme ve araştırma başlatması gerek…
DAÜ VYK’sı ve Rektörlüğü skandal sonrası benzer iddiaların odağında olan ve yüksek lisansı DAÜ’de tamamlayan YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın da lisans diplomasının denklik, geçerlilik ve gerçekliğini sormalı, araştırmalı tıpkı diplomasız Profesör Hasret Balcıoğlu vakasında olduğu gibi…
Gelinen aşamada yükseköğretim alanının namusunu kurtarmak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a düşmekte…
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, YÖDAK Başkanının diplomalarını DAÜ’den isteyerek süreci hiç vakit kaybetmeden başlatmalı.
Tıpkı diplomasız Balcıoğlu vakasında yaptığı gibi!
Kulaklar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’da iken gözler de iddiaların odağındaki isimler ile ilgili neler yapılacağı noktasında DAÜ VYK Başkanı Erdal Özcenk ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’da.
Tarih tekerrürden ibaret mi olacak hep birlikte göreceğiz…
MESAJ KUTUSU
Sayın Musa YAZAR, bir din adamı olarak devletteki görevinizde değil de kendi işinizde çalışmanız size göre caiz midir? Diğer meslektaşlarınız su konuda tepkili mesajlar göndermeye başladı, bir an önce görev yerine dönmeniz gerekiyor. Bu arada ikinci işi sosyal medyada ilan etmek de hayli cesaret isteyen bir işti doğrusu!
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Sayın Erhan ARIKLI, partinizin üst düzey bir yetkilisi Lefkoşa’dan bağımsız olarak adaylığını açıklıyor ve siz de buna saygı duyuyorsanız bu normal bir durum değil aksine bir takım pazarlıkların da göstergesidir. Umarız bunun adına demokrasi filan deyip kimseyi güldürmezsiniz!
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Sayın Ünal ÜSTEL, UBP Genel Başkanı ve Başbakan olarak yerel seçimler sizin için çok önemli bir sınav teşkil ediyor. Önce hükümet ortaklarınız sonra da parti içi muhalifleri disiplin altına almanız gerekiyor aksi taktirde önümüzdeki süreçte sizi zor günler bekliyor demektir…
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Sayın Aykut HOCANIN, sahte profesör unvanlı Hasret Balcıoğlu hakkında aldığınız karar geç de olsa en azından yerinde bir karar olarak yorumlandı. Şimdi sıra yarın yapılacak olan DAÜ VYK toplantısındadır, burada da önemli kararlar üretilmesi bekleniyor…
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Sayın Remzi GARDİYANOĞLU, aktif siyasete kısa bir süre önce başlasanız da şimdiye kadar yaşadıklarınız, gördükleriniz ve duyduklarınız nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadığınızı duyduk. Şu anda karar aşamasında olduğunuz ve önümüzdeki günlerde bazı açıklamalar yapmanız bekleniyor, hayırlara vesile olsun artık…
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Sayın Fatma Çimen TUĞLU, çok büyük ihtimalle UBP’den Mehmetçik-Büyükkonuk belediye başkan adayı olacağınız konuşuluyor. Bu konuda çok iyi düşünmek gerek zira bölgede erkek egemenliği hat safhada olduğu için işiniz çok zor görülüyor…
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Sayın Mahmut ÖZÇINAR, yıpranmış bir belediye başkanı olarak yakın çevreniz bile ha keşke bir kez daha aday olmasa diye konuşmaya başladı. Artık ok yaydan çıktı ama ha keşke artık yerel yönetimlerde genç ve enerjik isimler daha ön planda tutulsaydı.
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Sayın Selahattin BAYIRKAN, Tütün İşletmelerinde genel müdürlük göreviniz tamamlandı hatta yeni isim de belirlendi ama eğer kabul ederseniz en azından yönetim kurulu üyeliğinin size verilebileceğini duyduk. Hiç de fena bir fikir olmasa gerek değil mi, düşünmekte yarar görüyoruz…
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Sayın Cemil KARZAOĞLU, Orman Dairesi müdürlüğü görevinden alındıktan sonra bu daireyi mercek altına aldığınız ilk önce bazı torpilli yerlere gönderilen araçları plakalarıyla tespit ettiğinizi konuşuluyor. Bunları bize de gönderin ki biz de hafiyelik görevinize yardımcı olalım, boşa gitmesin…
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Sayın Suphi ASİLTÜRK, LTB belediye başkan adaylığınız kamuoyunda manidar olarak nitelendiriliyor. Bakalım partiniz sizi öne sürüp hükümetten ne koparmaya çalışacak bunu da bekleyip hep birlikte göreceğiz artık!
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Sayın Akay CEMAL, dile kolay 80’nci yaş gününüzü kutlar sağlıklı nice yıllar temenni ederiz. Bu ülkenin eli kalem tutan en kıdemli köşe yazarı olarak ülke medyasına dapa uzun yıllar hizmet vereceğinizden kuşkumuz yoktur…
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Sayın Yusuf ERSOY, Maliye Bakanlığı bakanlık müdürlüğünüz hayırlı ve uğurlu olsun. Uzun yılların verdiği tecrübe ile başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz. Bürokraside önünüz bundan böyle tamamen açıldı…
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