Aleyhlerinde “adam öldürme, kundaklama, binalardaki eşyaları ateşe verme ve ağır yaralama” suçlamaları bulunan zanlılar S.M.A.E (25), I.E.G (20) ve M.T (42), bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı

Haspolat’ta önceki gün bir apartmanın giriş kısmında, merdiven boşluğundaki eşyaların ateşe verilip bir kişinin ölümüne ve bir kişininde ağır yaralanmasına sebep olmakla suçlanan zanlılar S.M.A.E (25), I.E.G (20) ve M.T (42), bir günlük tutukluluğun ardından bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, “adam öldürme, kundaklama, binalardaki eşyaları ateşe verme ve ağır yaralama” suçlamalarıyla ilgili tutuklanan zanlıların, yedi gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Nuray Cevdet huzurunda görüşülen davada, İddia Makamı Başsavcılık adına Savcı Şayan Ergülen ve zanlı S.M.A.E, ile M.T’nin avukatı Çağdaş Par hazır bulundu. Diğer zanlı I.E.G ise şahsen hazır bulundu.

- Tahkikat Memuru

Meselenin Tahkikat Memuru Müfettiş Muavini Ömer Faruk Şengil, zanlıların “adam öldürme, kundaklama, binalardaki eşyaları ateşe verme ve ağır yaralama” suçlamalarıyla metalder olduğunu ifade etti.

Tahkikat Memuru Şengil, zanlılar S.M.A.E ve I.E.G’nin henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı Haspolat’ta dün saat 02.40’da zanlı M.T’nin sahibi olduğu apartmanın içerisine girerek, tasarruflarında bulundurdukları yakıcı ve yanıcı metaryellerle bina içerisindeki eşyaları ateşe vermek suretiyle konu binayı kundakladıkları belirtti.

Tahkikat Memuru Şengil, zanlıların yangın neticesinde, apartmanın 6 nolu dairesinde ikamet eden Derrick Bamfo Ampomah’ın (E-24) yaşamını yitirmesine, Jonathan Maukle Adjabeng'in (E-24) ise ağır şekilde yaralanmasına sebep olduklarını dile getirdi.

Meseleyle ilgili bağlantısı olduğu düşünülen zanlı M.T’nin de tutuklandığını kaydeden Tahkikat Memuru Şengil, zanlılar S.M.A.E ve I.E.G’nin gönüllü ifade verdiğini, zanlı M.T’den de açık ifade alındığını dile getirdi.

- "Soruşturma kapsamında 30’dan fazla ifade alındı"

Soruşturma kapsamında 30’dan fazla ifade alındığı kaydeden Tahkikat Memuru Şengil, bir çok kamera görüntüsü olduğunu, temin edilen görüntülerin inceleneceğini, alınması gereken bir çok ifade olduğunu söyledi.

Zanlıların evlerinde arama yapıldığını ve zanlıların cep telefonlarının da emare olarak alındığını dile getiren Tahkikat Memuru Şengil, zanlı S.M.A.E’ye ait şifreli bir telefon bulunduğunu ve zanlının telefonun şifresini vermeyeceğini avukatı aracılığıyla ilettiğini belirtti.

Tahkikat Memuru Şengil, tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlıların yedi gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

- Avukat

Mahkemede söz alan zanlı S.M.A.E, (25) ile M.T’nin (42) avukatı Çağdaş Par, yedi günlük tutukluluğa itirazı olmadığını söyledi ardından tahkimat memuruna bazı sorular yöneltti.

“Müvekkili M.T aleyhinde şahadet tespit edildi mi?” diye soran Avukat Par, müvekkilinin herhangi bir suçlamayı kabul etmediğini de kaydetti.

Avukat Par, diğer müvekkili S.M.A.E’nin doktor kontrolünden geçirilip geçirilmediğini sordu, tahkimat memuru da “Doktor kontrolünden geçirildi, darp ve cebir izine rastlanmadı.” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların yedi gün tutuklu kalmasına emir verdi.