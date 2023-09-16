Betmezoğlu çifti teminata bağlandı Betmezoğlu çifti teminata bağlandı

Haspolat’ta dün saat 09.30 sıralarında, Ö.Ö.’ye (E-46) ait iş yerinde polis tarafından yapılan aramada, bir adet kuru sıkı tabanca bulunarak emare olarak alındı. Ö.Ö. tutuklandı.