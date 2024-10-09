Haspolat’ta faaliyet gösteren bir inşaat şirketine ait şantiye alanı içerisinde çalışan Md Rakip (E-20) dün saat 09.00 sıralarında, şirkete ait kamyonu tamir ederken, sağ elinin kamyon şaftına sıkışması sonucu yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Rakip, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, müşahede altına alındı.

-53 yaşındaki Ayhan Çetinkaya hayatını kaybetti

Girne’de sakin Ayhan Çetinkaya (E-53), dün saat 15.00 sıralarında, kaldığı ikametgahta ölü bulundu.

Çetinkaya’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı, ölüm sebebi yapılacak ileri tetkiklerin ardından belli olacak.

-64 yaşındaki Metin Uluman hayatını kaybetti

Yeniboğaziçi’nde sakin Metin Uluman da (E-64) dün saat 16.30 sıralarında, kaldığı ikametgahta ölü bulundu.

Uluman’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı, ölüm sebebi yapılacak ileri tetkiklerin ardından belirlenecek.