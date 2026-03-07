Yener’e soruşturma ‘anayasal düzeni hedef alma’, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘iktidarı devirme eylemleri’ nedeniyle başlatıldı.

M.A.Y. isimli bir kişi, Yener’i CİMER’e şikayet etti.

Şikayetçi, sanatçının 15 Mayıs 2025’te Muğla’daki konserinde “Zıplamayan Tayyipçi” şeklinde slogan atıldığı, Yener’in buna ritimle eşlik ettiği ve sahnede “Bu devri çok güzel devireceğiz” dediği yazmış.

Başvurucu, sanatçının anayasal düzeni hedef aldığını, iktidarın devrilmesi için açık ve doğrudan çağrı yaptığını, bunun suç olduğunu iddia etti.

Bunun üzerine Bodrum polisi, tahkikat başlatarak evrakları Bodrum savcılığına gönderdi.

Başsavcılık yetkisizlik kararıyla dosyayı İstanbul başsavcılığına yolladı.

İstanbul başsavcılığı da dosyayı Muğla başsavcılığına gönderildi.

Muğla başsavcılığı Yener hakkında soruşturma başlattı.

Hande Yener ne demiş?

Söz konusu konsere ilişkin sosyal medyada (X’te) 1 dakika 10 saniyelik bir video kaydı var. O kayda göre Yener şunları söylüyor:

“Biz bu sevgimiz, gücümüz, enerjimiz, isteğimizle bu devri çok güzel devireceğiz.

Bugünkü gençlerimiz; onlardaki coşku, onlardaki memleket sevdası, onlardaki dürüstlük, samimiyet, gerçeklik; bunu görmemek, hissetmemek mümkün mü?

Hepimizi havaya fırlattınız gençler, önünüzde eğiliyoruz, teşekkür ediyoruz. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun. Evet, evet oldu bile.”

Videonun devamında konserde “Zıplamayan Tayyipçi” sloganı atıldığı, Yener’in de bir grupla sahnede zıpladığı görülüyor.

Şarkıcı görüntüler yayılınca iktidar medyasınca da hedef gösterilmiş.