Paramount, 8 Aralık 2025’te Warner Bros’un tamamını hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık teklif sunduğunu duyurmuştu.

Paramount’un teklifi, Netflix’in Warner Bros. Discovery’yle anlaştığını açıklamasının ardından gelmişti.

Netflix, 5 Aralık 2025’te Warner Bros.’un film ve televizyon stüdyolarıyla HBO Max ve HBO’yu da kapsayacak şekilde, 82,7 milyar dolara satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaştığını açıklamıştı.

Süreçte Warner Bros yönetim kurulu hissedarlara Netflix’le varılan anlaşmanın desteklenmesini tavsiye etti, ancak Paramount revizelerle teklifini güçlendirdi ve bazı garantiler sundu.

Paramount son olarak teklifini hisse başına 1 dolar daha artırarak 31 dolara çıkardı.

Bunun üzerine Warner Bros, 26 Şubat’ta Paramount’un son teklifinin Netflix’inkine oranla daha avantajlı olduğunu duyurdu.

Paramount Netflix’e 2,8 milyar dolar ödedi

Netflix’in açıklamasına göre Warner Bros, Paramount’la birleşme anlaşması imzalamak için Netflix’le anlaşmasını feshetti.

Bununla eş zamanlı olarak Paramount, Warner Bros adına Netflix’e 2,8 milyar dolar fesih bedelin ödedi.