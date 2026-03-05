Sıklıkla "ayık kalmaya meraklı" nesil diye anılan Z Kuşağı'nın, önceki kuşağa göre daha fazla alkol tükettiği yeni bir araştırmada öne sürüldü.

Z Kuşağı yetişkinlerinin önceki nesillere göre daha az alkol tükettiği yönündeki iddialara rağmen araştırma, genç yetişkinlerin yüzde 68'inin geçen yıl aşırı alkol tüketimi bildirdiğini ortaya koydu.

Bulgular, Z Kuşağı arasında aşırı alkol tüketimi oranlarının, Y Kuşağı aynı yaşlardayken görülen oranlardan daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Baş araştırmacı Dr. Aase Villadsen şunları söyledi:

Son raporlar, gençlerin önceki nesillere kıyasla alkol tüketimine giderek daha fazla sırt çevirdiğini öne sürüyordu. Ancak yeni çalışmamız, Z Kuşağı'nın bazı üyeleri 20'li yaşlarının başlarına ulaştığında durumun değiştiğini gösteriyor gibi görünüyor.

Geç ergenlik ve erken yetişkinlik, gençlerin denemeye eğilim gösterdiği bir dönem olsa da artan aşırı alkol tüketimi ve uyuşturucu kullanımı, özellikle bu davranışlar 20'li yaşlarında kalıcılaşırsa, endişe verici bir durum.

University College London'dan araştırmacıların yaptığı çalışma, 23 yaşındakilerin yarısının kenevir kullandığını ve üçte birinin kokain, ketamin ve ekstazi gibi daha ağır uyuşturucuları denediğini de ortaya koydu.

Araştırma, 2000, 2001 ve 2002'de Birleşik Krallık'ta doğan yaklaşık 10 bin genç yetişkinin verilerinden elde edildi. Katılımcılara 17 yaşında ve tekrar 23 yaşında uyuşturucu veya alkol kullanım sıklıkları soruldu.

Araştırmacılar, grup 23 yaşına geldiğinde aşırı alkol tüketen veya sert uyuşturucu deneyenlerin sayısının üç katına çıktığını buldu.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 29'u 23 yaşında ayda bir veya daha fazla kez aşırı alkol tükettiğini bildirirken, bu oran 17 yaşında yüzde 10'du.

Y Kuşağı benzer yaştayken ayda bir kez aşırı alkol tüketme oranı yüzde 25'ti.

Üniversiteye giden genç yetişkinlerde sık sık aşırı alkol tüketimi oranları daha yüksek bulundu ve erkeklerin aşırı alkol tüketme veya uyuşturucu kullanma olasılığı daha yüksekti.

Kenevir deneme oranı, grubun 17 yaşında olduğu zamanki yüzde 31'den yüzde 49'a yükseldi.

Dr. Villadsen şunları söyledi:

Madde kullanımı ve kumar gibi bağımlılık yapabilen davranışlar zararlı olabilir ve bireylerin sağlığını, ilişkilerini, eğitim ve iş olanaklarını etkileyebilir.

Etkileri ayrıca kamu hizmetlerine, özellikle sağlık hizmetlerine, sosyal bakıma ve ceza adalet sistemine de yük getirebilir.