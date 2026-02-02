Dünya, pedofil milyarder Jeffrey Epstein'in gizli arşivinden çıkan 3 milyon sayfalık belgeyi konuşurken, madalyonun diğer yüzünde tüyler ürpertici iddialar dolaşıyor. Sadece siyasi isimler değil, "ölümsüzlük" peşindeki ünlülerin çocukları birer "hammadde" olarak kullandığına dair korkunç teoriler sosyal medyanın gündemine oturdu.

ADRENOCHROME: ÖLÜMSÜZLÜK İKSİRİ Mİ VAHŞET Mİ ?

İddiaların merkezinde yer alan Adrenochrome (Adrenokrom), vücut aşırı korku ve baskı altındayken salgılanan adrenalinin oksitlenmesiyle oluşan bir bileşik. İddiaya göre, yaşlanmayı durdurduğuna ve "gençlik iksiri" olduğuna inanılan bu maddeyi elde etmek için 9 yaş altı çocuklar işkenceyle korkutuluyor. ABD'li yazar Hunter S. Thompson'ın "Fear and Loathing in Las Vegas" romanında da geçen bu karanlık ritüel, bugün Epstein dosyalarıyla yeniden ilişkilendiriliyor.

MOR GÖZLERİN SIRRI VE ÜNLÜLERİN İTİRAFLARI

Komplo teorisyenlerine göre, bu maddeyi kullanan zenginlerin ve ünlülerin göz çevrelerinde belirgin morluklar oluşuyor. Arşivlerdeki "morarmış gözlü ünlüler" fotoğrafları, bu teorinin en büyük "kanıtı" olarak sunuluyor.

Ünlü oyuncu Sandra Bullock'un katıldığı bir programda gençleşmek için "sünnet derisinden elde edilen serumu (EGF)" kullandığını açıklaması, sosyal medyada bu iddiaların tuzu biberi oldu.

KAYIP ÇOCUK İSTATİSTİĞİ

Dünyada her yıl yüz binlerce çocuğun kaybolması (yalnızca ABD'de yılda yaklaşık 460 bin müracaat), bu çocukların "hasat edildiği" iddialarını güçlendirmek için kullanılıyor.

WİKİLEAKS'TE YAYINLANMIŞTI

Yıllar önce Wikileaks belgelerinde yer alan ancak unutturulan bu iddialar, Epstein itirafçılarının verdiği ifadelerle yeni bir boyut kazandı. Bir itirafçının eski başkanlardan Bush'a dair tecavüz suçlamaları ve bir bebeğin katledildiğine dair anlattıkları, dosyanın sadece bir "fuhuş ağı" değil, bir "insanlık suçu" merkezi olduğu yönündeki şüpheleri artırıyor.

GERÇEK Mİ, KOMPLU MU?

Bilim dünyası Adrenokromun laboratuvar ortamında kolayca ve ucuza sentezlenebildiğini, bu yüzden bir "canlıya" ihtiyaç duyulmadığını savunsa da; Epstein'in adasındaki ayin binaları, gizli tüneller ve çocuk kaçakçılığı trafiği, kamuoyunun "en kötü senaryoya" inanmasına neden oluyor.