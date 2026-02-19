İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından gözaltına alınan 21 kişinin emniyetteki işlemleri sona erdi.

Bu kişilerden Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

12 kişinin adli kontrolle serbest kalması talep edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler Duman solisti Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu serbest bırakıldı.

Yurt dışına çıktığı tespit edilen şarkıcı Edis Görgülü hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

Edis, tatilini yarıda bırakıp Türkiye'ye döneceğini duyurmuştu.