Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, dün akşam yaşanan aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlara “geçmiş olsun” dileğinde bulunarak, halkın yaralarının sarılması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nden yapılan açıklamada, yaşanan felaketin iklim değişikliğinin etkilerinin günlük yaşamda daha sık ve daha şiddetli şekilde hissedildiğini gösterdiği belirtildi. Açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği olarak, sigorta ve reasürans sektörünün tüm paydaşlarıyla birlikte halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” denildi.

Alınması gereken önlemlere de değinilen açıklamada, “yağmur suyu drenaj sistemlerinin modernize edilmesi ve şehir planlamasında iklim risklerinin dikkate alınması; yeşil alanların korunması, ağaçlandırma çalışmalarının artırılması ve karbon salınımını azaltacak politikaların uygulanması; kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket ederek afetlere karşı hazırlık ve müdahale kapasitesini artırması” istendi.