Bakanlar Kurulu bugün ülke genelinde etkili olan hava koşulları ve buna bağlı olumsuz gelişmeler nedeniyle olağanüstü toplanarak, alınması gereken tedbirleri kapsamlı şekilde ele aldı ve bir takım kararlar üretti.

İlgili tüm bakanlıklar ve paydaş kurumların sürece dahil edilerek yapılan toplantıda alınan gerekli kararlar arasında, bugün saat 13.00’ten, yarın mesai bitimine kadar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm devlet ve özel okullarda eğitime ara verilmesi de bulunuyor.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıya Bakanlar Kurulu üyelerinin yanı sıra, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkan Vekili, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı, Meteoroloji Dairesi Müdürü ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Açıklamada, Afet ve Acil Durum Koordinasyonunun dün geceden itibaren kesintisiz şekilde devrede olduğu, kaymakamlıklar ve ilgili birimlerin sahada aktif olarak görev yaptığının teyit edildiği belirtildi.

Toplantıya ilişkin açıklama şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığı, yaşanan olağanüstü hava koşulları nedeniyle hastanelerin ve sağlık ocaklarının teyakkuz halinde hazır bulundurulması kararını üretti. İçişleri Bakanlığı, tüm kaymakamlıkların, kaymakam, müfettiş ve personelleriyle birlikte 24 saat esasına göre teyakkuzda bulunmasını, gerekli tespit, müdahale ve koordinasyon çalışmalarını kesintisiz şekilde yürütmesini ilgili kurumlara talimatlandırdı. Ayrıca, meydana gelen zararların tespit edilmesi amacıyla tüm kaymakamlıkların hasar tespit çalışmalarını başlatmaları yönünde talimat verildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi, yaşanan doğal afetler nedeniyle etkilenen vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bağlı bulundukları belediyelerle iletişime geçmeleri veya Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığının 101 numaralı telefon hattını aramaları halinde, bulundukları bölgelerdeki en yakın otellere yerleştirilmeleri yönünde karar üretti.”

Açıklamada, bundan sonraki sürecin, Afet Koordinasyon Merkezi ve ilgili tüm kurumlarla yakın takip ve sıkı iş birliği içerisinde yürütüleceği, gelişmelerin anlık olarak değerlendirilmeye devam edileceği vurgulandı. Gerek görülmesi halinde Bakanlar Kurulu’nun yeniden olağanüstü toplanarak, ilgili bakanlık ve kurumlarla koordinasyon içerisinde ilave tedbirler ve gerekli kararlar alacağı belirtildi.

Bakanlar Kurulu açıklamasında, yaşanan olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletip, yaşanan doğal afete karşı sahada mücadele veren tüm görevli ve gönüllülere de teşekkür edildi.