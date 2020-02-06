“Haksız yere işten durduruldum!”

“Levent bey merhabalar...

Ben Gökçen Bayraktar, Kamu İşçileri Kalkınma Kooperatifi Ltd Mart 2019 da Yönetim Kurulu kararı ile işe alındım. Yönetim Kurulu Tarafından idare edilen bir Banka. Hür-İş in vekaleten başkanlığını yapan ve Kamu İş Sendikası Başkanı olan Ahmet Serdaroğlu Eylül 2019 da Kooperatifimizin Yönetim Kurulu Başkanı da oldu. Girdiğimiz tarihlerde Başkanımız olan Derviş Delikurt zamanında Yönetim Kurulu kararı ile Koop -Sen’e başvurup sendikalı olduk. Bunun akabindeki süreçte Sendikamızın tanıdığı Sosyal haklar doğrultusunda diğer sosyal haklarımızla birlikte maaşımız da buna bağlı olarak artırılmıştır ve bunun yanında Devlet Planlama Örgütünün açıkladığı Hayat Pahalılık oranlarını maaşımıza yansıtmakla mükelleftir.

Ocak ayı ve Haziran ayı sonu bu oranın maaşlarımıza yansıtılması zorunludur. 2020 Ocak ayının sonunda bu meblâğın Kooperatifimizin denetimi için tutmuş oldukları Buba & co. Muhasebe şirketi tarafıhdan düzenlenen maaşlarımıza bu farkın yansıtılmayacağı bilgisi verildi. Nedeninin ise Yönetim kurulu Başkanı Ahmet Serdaroğlu’nun bizim Sendikamızın geçersiz olduğunu ve hiçbir şekilde kendinin bunu kabul edip tanımadığı bilgisini aldım. Sonraki günlerde ise Ahmet Serdaroğlu ile bire bir bankamızda yaptığımız konuşmada aynını görüşleri bana beyan etmiştir.

Akabinde ise Sendika içerisinde yapılan sendika ve banka personeli önünde bu yaşadığımız hak arayışım için beni hedef göstererek hakaret içeren konuşmalar yapmıştır.

Sonraki Pazartesi günü 03.02.2020 de bana Ahmet Serdaroğlu kapalı zarf içerisinde olan içeriğinin hiçbir şekilde gerçekle bağdaşmadığı sebepler ile beni durdurduğunu beyan etmiştir.

Basında ve Kamuoyunda işçi haklarını savunan özel sektörde bile Sendikalı olmanın yıllardır mücadelesini verdiğini söyleyen Hür İş vekaleten Başkanı-Kamu-İş başkanı Ahmet Serdaroğlu’nun bu göstermiş olduğu tavırlar ile ortaya koyduğu vizyonsuzluğu sizin değerlendirmenize bırakıyorum.

Koop - Sen ve Şahsım olarak hukuki haklarımı arayacağımı bildiririm.”

(Gökçen BAYRAKTAR)

Okur şikayeti

“Mühürlenen yer bize ait değil!”

Gönyeli Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde mühürlediği çocuk kreşi haberinin yanlış isimle yapıldığını belirten okurumuz Zeynep Nur, Gönyeli Belediyesi’nin yanlış haber bültenini servis ettiğini söyleyerek bunun düzeltilmesini istedi.

Nur, bize gönderdiği açıklamada da şöyle dedi:

“ Mühürlenen yer Belgin kanlı isimli kişinin kiralayıp çocuk baktığı ev bakanlığa da başvurduğunda buranın ismini neşeli yüzler koyacağım demis. Bizim ne bulunduğu bina ne de sahisla hiçbir ilgimiz yoktur.”

(Zeynep NUR)

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Akıncı böyle bir yanlış yapar mı!

Bu sıralar herkesin gözü örtülü ödenekte...

Özellikle de Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken Akıncı bu konuda eğer bir açıklama yapmazsa eleştiri bombardımanına tutulacak!

Zira bu konuda şeffaflık konusunda geçen seçim öncesinde açıklamaları var ve sosyal medyada paylaşılmaya başlandı...

Ama önceki akşam Kıbrıs Gazetesi’nin sahibi Asil Nadir’in eşi Nur Nadir öyle bir açıklama yaptı ki tartışma çok daha büyük boyutlara ulaştı!

Nur’un iddiasına göre Akıncı örtülü ödenekten Kıbrıs Gazetesi’nin bazı yazarlarına maddi kaynak sağlanmıştı...

Nur hanım bu iddiayı kanıtlayabilir mi bilemeyiz ama konunun mahkemeye taşınacağını tahmin ediyoruz...

Cumhurbaşkanı Akıncı bu konuda dün akşam saatlerine kadar açıklama yapmadı belki de hukuki süreç başlatacak ama bu konu bile medya ve siyaset ilişkilerinin hangi boyutlara kadar geldiğinin de göstergesidir...

Ve ne yazıktır ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de daha çok iddialarla karşılaşacağız ve olayın çirkin boyutları daha da fazla deşifre olacaktır!

Akıncı’nın böyle bir hatayı yapmayacağını da tahmin ederek yine de kamuoyuna bir açıklama yapması da artık elzem hale gelmiştir!

UBP’de Fuat NAMSOY krizi!

Lapta Eski Belediye Başkanı Fuat Namsoy’un bir devlet kuruluşu olan Binboğa Yem Fabrikası’na yönetim kurulu başkanı yapılmak istenmesi UBP’yi ikiye böldü...

Partilini bir kısmı ki bunun içinde bazı bakanlar da var Namsoy’un daha fazla gecikilmeden bu göreve atanmasını isterken, bir kısım partili de buna şiddetle karşı çıkıyor!

Bu arada ağırlık Namsoy’un bu göreve getirilmemesinden yana tavır koyuyor!

MESAJ KUTUSU

Sayın Ahmet KAŞİF, bir üniversite izni için o kadar çok makama baskı yapmaya başladınız ki millet illallah demeye başladı. Umarız önünüzdeki bazı yasal olumsuzlukları da göz ardı etmiyorsunuzdur zira başınız tahmininizden çok daha fazla ağrıyabilir!

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Sayın Ahmet BENLİ, geçtiğimiz günlerde Gönyeli’de kapatılan çocuk kreşi haberinde işletmenin sahibini ismi yanlış yazılınca vatandaşın mağdur olduğu yönünde şikayet aldık. Bu yanlışı en kısa zamanda düzeltmeniz bekleniyor, bizden uyarması!

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Sayın Dursun OĞUZ, et ithali için bazı bakan arkadaşlarınızın basık yaptığı konusunda uyarı mesajlarınız geliyor. Bir sorun onlar bakalım neden bu kadar hevesli bir şekilde sizi etkilemeye çalışıyorlar. Yanlış tahtaya basmazsınız değil mi!

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Sayın Ersin TATAR, 11 Şubat tarihinde kalabalık bir ekiple Londra’ya uçacağınızı öğrendik. Listeyi çok fazla kalabalık tutmayın ki seçim öncesi malzemesi haline getirilmesin.

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Sayın Fuat NAMSOY, Binboğa Yem Fabrikasına yönetim kurulu başkanı olarak atanma gayretiniz partiyi tam ortasından ikiye böldü. Ama size kötü bir haber ki bu atama bazı nedenlerden dolayı gerçekleşmeyecek. Tabi ki çok büyük bir sürpriz olmazsa...

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Sayın Faiz SUCUOĞLU, bazı üst düzey bürokratlarınızın eski bakan ile gizliden dirsek temasında olduklarını biliyor muydunuz? Hayırdır inşallah perde gerisinde bilmediğiniz bir şeyler mi oluyor acaba! Radarları açık tutmakta yarar görüyoruz...

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Sayın Mustafa AKINCI, örtü ödenek konusundaki söylentiler artık çok daha ciddi boyutlara ulaştı. Özellikle gazeteciler konusunda yapılan iddialara daha fazla gecikmeden açıklama yapma gibi bir zaruret doğdu değil mi?

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Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, bir okulun bahçesinin kumarhane park yeri olarak verilmesi kabul edilecek bir durum değildir. Bu konularda hassasiyet gösteren birisi olarak verilen iznin iptal edilmesini sağlamanız bekleniyor!

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Sayın Akile BÜKE, bu sıralar istenilen üniversite izinlerini eskisine nazaran çok daha fazla ince eleyip sık dokumanız gerekiyor. Zira öyle karanlık tipler türedeki sakın ha bir hata yapayım demeyin olur mu?

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Sayın Sibel SİBER, Serdar bey yüzde 65 dedi ama aday olmadı, siz yüzde 60 dediğinize göre adaylık uzak bir ihtimal mi acaba dersiniz. Bu işler tabi ki hesap kitap işi değil mi? Dört gözle nihai kararınız bekleniyor!

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Sayın Ecevit AKTAŞ, ortak bir dostla ünlü bir restoranda kahvaltı keyfinde görülünce davetli olmayanlar sitem dolu mesaj gönderiyorlar. Bizim başımız kel mi diye soranlar bir hayli fazla haberiniz olsun istedik...