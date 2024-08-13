Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), daire ve kurumların bir bakanlıktan başka bir bakanlığa taşınmasını engelleyecek yasal düzenlemenin hayata geçirilecek olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

HAKSEN’den, konuyla ilgili Başbakan Ünal Üstel’in yaptığı duyuruyla ilgili açıklama yayımlandı.

HAKSEN Başkanı Salih Erşangil, yasal düzenlemenin gerekliliğine değinerek, daire ve kurumların bir bakanlıktan diğerine geçmesinin hem çalışanlar hem de vatandaşlar bakımından çeşitli sıkıntılar doğurduğunu ifade etti.

Sendikanın uzun bir süredir “devlet daire ve kurumlarına dama taşı muamelesi yapılması uygulamasının son bulması için” yasal düzenleme yapılmasını istediğini kaydeden Erşangil, iki yıllık sürenin sonunda, çalışmaların tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Erşangil, amaçlarının verimli, üretken, hem çalışanın çalışma koşullarından mutlu olduğu, hem de vatandaşın aldığı hizmetten memnun olduğu bir kamu yaratılması olduğunu söyledi.

Açıklamada, her yeni hükümet kurulduğunda devlet daire ve kurumlarına “dama taşı” muamelesi yapıldığı, hükümetler kurulurken “kamu düzeninin hükümet pazarlıklarına alet edildiği”, ileri sürülerek, kamu kurumları ve dairelerinin bir bakanlıktan diğerine aktarılmasının hem çalışanların hem de kamunun hizmet verimliliğini sıkıntıya soktuğu kaydedildi.