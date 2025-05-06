Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, Atatürk Öğretmen Akademisi’nde (AÖA) dolu kadrolara münhal açılmak istendiğini belirterek, eleştirilerde bulundu.

HAKSEN Genel Başkanı Salih Erşangil yaptığı açıklamada, bir kadronun münhal ilan edilerek doldurulması için münhal ilan edilecek kadronun boş olması veya o kadroda, kadro sayısından daha az çalışan olması gerektiğini belirtti.

Erşangil, akademide münhal ilan edilmek için yetki alınan 1’nci Sınıf Kâtip Kadrosu sayısının bir olduğunu, kadroda görev yapan bir çalışan bulunduğunu kaydetti.

Akademi yönetiminin boş olmayan kadroyu doldurmak için yetki istediğini ve Başbakanlığın da gerekli araştırmayı yapmadan münhal yetkisi verdiğini savunan Erşangil, bu durumun “abesle iştigal” olduğunu ileri sürdü.

Erşangil, “AÖA’nde örgütlü ve yetkili sendika Eşit Hak ve Adalet Sendikası olarak, yapılan yanlışın bir an evvel geri alınmasını talep ederiz. Yanlışta ısrar edilmesi halinde her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı basına ve kamuoyuna deklare ederiz.” ifadelerini kullandı.