KKTC'de geçen hafta 66 trafik kazası meydana geldi, bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 12-18 Ağustos tarihlerini kapsayan raporuna göre, ülkede 66 trafik kazası meydana gelirken, bu kazaların; biri ölümle, 12’si yaralanmayla ve 53’ü hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 15 kişi yaralandı.

Trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (17) , dikkatsiz sürüş yapmak (14), kavşakta durmamak (16), yakın takip (12) ve diğer etkenler (7) olarak açıklandı.

Kazalar sonucu toplam hasar miktarı 4,496,500 TL olara hesaplanırken, kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyle; “Girne 23, Lefkoşa 18, Gazimağusa 12, İskele 10 ve Güzelyurt 3.”

-Denetimlerde 3 bin 192 rapor, 292 araca men, 11 sürücüye tutuklama

Öte yandan polisin bu haftaki trafik denetimlerinde 3 bin 192 araç sürücüsü rapor edildi, 292 araç trafikten men edildi ve 11 sürücü ise tutuklandı.

Rapor edilen sürücülerin suçlarının dağılımı ise şöyle:

“Sürat 1219, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 188, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 160, trafik levha ve işaretlerine uymamak 159, mobil araç ile tespit edilen sürat suçları 130, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 110, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 82, muayenesiz araç kullanmak 63, dikkatsiz sürüş 39, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 38, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak 25 tehlikeli sürüş 17, yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak 14, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 14, özel eşya taşıma "b" işletme izinsiz araç kullanmak 14, aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak 12, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 9, trafik ışıklarına uymamak 6 ve 1023 diğer trafik suçları."