İtfaiye Müdürlüğü, 4-10 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde 17 yangın ve 18 özel servis olayı meydana geldiğini açıkladı.

Haftalık itfaiye raporuna göre, yangınlarda 1.7 milyon TL'lik zarar meydana geldi. Raprora göre; yangınların 7'sinin elektrik kaynaklı kısa devre, 3'ünün elektrik tellerinden atılan kıvılcımlar, 2'sinin kişi/ler tarafından yakma, 2'sinin yakıt sızıntısı, 2'sinin ısınma, 1'inin de gaz kaçağı kaynaklı olduğu belirtildi.

Yangınların çeşitlerine göre dağılımı ise şöyle:

"5 motorlu araç, 2 ekin, 2 balya, 2 elektrik, 1 depo, 1 apartman dairesi, 1 kümes-ağıl, 1 kuru ot-çöp, 1 bahçe, 1 işyeri"

Açıklamada, belirtilen tarihlerde itfaiyenin 18 özel servis olayında da yer aldığı kaydedildi.

Özel servis olayları ise şöyle sıralandı:

"Yangına karşı tedbir alma; demir korkuluklara, araçların motor bölümünde, apartman boşluklarında ve depo aralarında sıkışan kedilerin kurtarılması, kuyuya düşen keçinin kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, yol güvenliği sağlanması, trafik kazasında araçta sıkışan sahışların kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması."