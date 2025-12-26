İthal ürünlerde kivi ve çilekte, yerli ürünlerde de dolmalık biber ve yeşil çarli biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, haftalık gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 19-25 Aralık tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı'nda yapılan analizlere göre, ithal ürünlerde 56 numunenin, 54’ ü temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 2 numuneye rastlanıldı.

Onbaşı İşl. Ltd.’ye ait “Kivi” meyvesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi. Halil Kasap Paz. Ltd.’ye ait “Çilek” meyvesinde de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerde 24 numunenin 22’si temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 2 numuneye rastlanıldı.

Hüseyin Özbeyli’ye ait Dolmalık Biber ve Yeşil Çarli Biber limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.