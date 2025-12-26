Meteoroloji yarın öğle saatlerinden pazartesi akşamüzerine kadar karada ve denizde fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Dairesi’nin ihbarına göre, yarın saat 12.00’den pazartesi 17.00’ye kadar karada; kuzey ve batı yönlerden esen rüzgarın yer yer fırtına (62-74 km/saat), bölge denizlerinden Taurus’ta ise kuzey ve batı yönlerden esen rüzgarın zamanla “8” kuvvetinde ve “fırtına” şeklinde esmesi bekleniyor.