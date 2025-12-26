İşletmeci baba- oğulun tehdit edilmesiyle ilgili tutuklanan şahsa üç gün daha tutukluluk…
Meteoroloji yarın öğle saatlerinden pazartesi akşamüzerine kadar karada ve denizde fırtına uyarısı yaptı.
Meteoroloji Dairesi’nin ihbarına göre, yarın saat 12.00’den pazartesi 17.00’ye kadar karada; kuzey ve batı yönlerden esen rüzgarın yer yer fırtına (62-74 km/saat), bölge denizlerinden Taurus’ta ise kuzey ve batı yönlerden esen rüzgarın zamanla “8” kuvvetinde ve “fırtına” şeklinde esmesi bekleniyor.