Güzelyurt’ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt’ta dün, Ecevit Caddesi'nde doğu istikametinde yönetimindeki KP 650 plakalı aracıyla dikkatsiz şekilde seyreden Gültekin Kurtdereli (E-75), yolun sağında yaya olarak yürüyen ve yola giriş yapan Güldane Soylar’a (K-55)’a çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Soylar, kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesi’nde omurga kırığı teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi nakledilerek, Beyin Cerrahi Servisi’nde gözetim altına alındı. Polis soruşturması devam ediyor.

-İskele’de iş kazasında bir kişi yaralandı

Mustafa Kolukısa (E-57) İskele’de açılacak bir banka için kendisinin yaptığı çelik kasa kapısını banka içerisine kaydırarak taşıdığı sırada dengesini kaybederek kapının üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

Kolukısa, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, sağ ayak bileğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından gözetim altına alındı. Soruşturma devam ediyor.