(Kamalı Haber) - Soruşturma amaçlı emare alınan 30 bin euro ve 10 bin dolar parayı çalan zanlı Yusuf Bilgeç yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Hasan Selvili mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının kamu görevlisi tarafından sirkat ve görevi kötüye kullanma suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 29 Eylül’de para kambiyo yasasına aykırı hareket soruşturması kapsamında emare olarak alınan 10 bin dolar ve 10 bin euro parayı Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı karakoldan vardiya arkadaşlarından Maliyeye yatırmak üzere aldığını, ancak parayı yatırmayarak zimmetine geçirerek sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlının 11 Kasım tarihinde de yine karakoldan soruşturma amaçlı emare olarak bulunan 20 bin euro parayı aldığını ve Maliyeye yatırmayarak çaldığını açıkladı. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ifadesinde maddi durumundan dolayı paraları aldığını ve borçlarına ödediğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, 19 gün ek süre alındığını ancak her ne kadar paraları borçlarına verdiğini söylese de kimlere ödeme yaptığını açıklamadığını, paraların ödendiği yerlerin tespit edilmediğini kaydetti. Polis, ayrıca son alınan tutukluluk süresi içerisinde zanlının Lefkoşa Adli Şube’de görev yaptığı 2024 yılında darp ve uyuşturucu suçlarından tutuklu bulunan bir zanlıya “Bu meseleyi kapatırsam 2 bin dolarını alırım”dediğine yönelik bilgi alındığını ve rüşvet talep etmek suçundan da ayrı bir dosya açıldığını kaydetti. Polis, zanlının rüşvet talep etme suçlamasıyla ilgili,” Ben kimseden para istemedim. Rüşvet talebinde bulunmadım” dediğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, ayrıca görevden uzaklaştırıldığını söyleyerek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, iki haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.