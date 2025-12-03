(Kamalı Haber)- Ercan Havalimanında meydana gelen 'Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma Tasarruf ve İthal etme' suçlarından tutuklanan Bekir Kayar, Haydar Güler. Mustafa Canbek ve Sidar Çirkin mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ali Karadamar mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 2 Aralık 2025 tarihinde saat 18:40 raddelerinde Türkiye'de sakin Bekir Kayar'ın Ercan Havaalanından çıkış yapacağı esnada valizinde kanunsuz olarak 9 adet, 9mm çapında canlı mermi tespit edilerek suç üstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 27 Kasım 2025 tarihinde Türkiye'den KKTC'ye geldiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, yapılan soruşturma neticesinde 37 Kasım tarihinde Bekir Kayar ile beraber KKTC'ye Haydar Güler, Mustafa Canbek, Sidar Çirkin'in de geldiğini ve beraber aynı yerde kalıp yine beraber çıkış yapacaklarının tespit edildiğini belirtti. Polis, diğer zanlıların mesele ile ilgili bağlantısı olabileceğinden makul şüphe duyulması üzerine derdest emri gereği tutuklandıklarını kaydetti.

Polis, zanlı Kayar’ın gönüllü ifade verdiğini, mermilerin jandarma olduğu dönemden kaldığını, KKTC'ye gelirken valizinde unuttuğunu söylediğini belirtti. Polis, 2 Aralık tarihinde 4 zanlının Lefkoşa’daki ikametgahında 22:05-22:35 saatleri arasında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini açıkladı. Polis,Kayar'ın tasarrufunda tespit edilen 9 adet 9mm canlı merminin PGM balistik inceleme şubesine incelenmek üzere gönderilmesi gerektiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.