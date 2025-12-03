Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin Türkiye’nin varlığıyla teminat altında olduğunu ifade ederek, adadaki Türk varlığının ezelden ebede süreceğini vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Öztürkler, Trabzon’da bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) düzenlenen “Geçmişten Geleceğe Kıbrıs Sorunu ve Milli Davamız” başlıklı konferansta konuştu.

Öztürkler konferansta, Kıbrıs Türk halkının tarihsel mücadelesini ve Türkiye’nin stratejik desteğinin önemini anlattı.

Üniversitenin Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alan konferansı; Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahattin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, KKTC Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel, Kıbrıs gazileri akademisyenler ve öğrenciler takip etti.

Konferansta ayrıca Öztürkler’in Trabzon ziyaretinde heyetinde bulunan Cumhuriyet Meclisi İdari Amiri Milletvekili Yasemi Öztürk ve Başkanlık Divanı üyesi Milletvekili Hasan Küçük ile Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat da yer aldı.

- “Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi köklü bir geçmişe dayanıyor”

Konuşmasına Kıbrıs’ın tarihsel sürecini anlatarak başlayan Öztürkler, adanın 1571’de Osmanlı tarafından fethedilmesiyle Türk yurdu hâline geldiğini, İngiliz sömürge döneminde ise Kıbrıs Türk halkının önemli sıkıntılar yaşadığını ifade etti. Öztürkler, EOKA terör örgütünün faaliyetlerine değinerek Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin köklü bir geçmişe dayandığını belirtti.

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kuruluşunu dönüm noktası olarak değerlendiren Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının önderlerini rahmetle anarken, Türkiye’nin garantörlük anlaşmasının mimarlarını hatırlattı ve bu isimlerin Kıbrıs davasını uluslararası boyuta taşıdığını vurguladı.

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na da değinen Öztürkler, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ın kararlı duruşunu hatırlattı; Türk ordusunun ve Mücahitlerin canları pahasına vatanı savunduğunu, bu gelişmenin Kıbrıs Türk halkı için özgürlük kapısı açtığını ve milli davanın güçlü bir dönüm noktası oluşturduğunu dile getirdi.

- Hristodulidis’e tepki

Crans Montana görüşmelerinde Rum tarafının masayı devirdiğini hatırlatan Öztürkler, Rum tarafının bugün de adanın tamamını kontrol altına alma hedefi güttüğünü ifade etti.

Rum lider Hristodulidis’in “sıfır asker, sıfır garanti” söylemine tepki gösteren Öztürkler, Kıbrıs’taki Türk askerinin varlığının kalıcı olduğunu ve Beşparmak Dağları’nda ay yıldızlı bayrağın dalgalanmaya devam edeceğini belirtti. Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin Türkiye’nin varlığıyla teminat altında olduğunu kaydeden Öztürkler, adadaki Türk varlığının ezelden ebede süreceğini vurguladı.

- “Türk milleti çalışkan, adil ve dürüsttür”

Trabzon’da konuşurken Fatih Sultan Mehmet Han’ı anmadan geçemeyeceğini dile getiren Öztürkler, onun şahsında tüm şehitlere rahmet diledi. Gençlere de seslenen Öztürkler, Türk milletinin çalışkan, adil ve dürüst olduğunu kaydetti; öğrencileri tarihlerine ve milli değerlerine sahip çıkmaları konusunda uyardı.

Öztürkler ayrıca Türkiye’nin savunma sanayisindeki gelişmelerin Kıbrıs davasına güven aşıladığını belirtti. Öztürkler, yerli ve milli üretimlerle güçlenen Türk İHA ve SİHA’larının 7/24 görev yapmasının, adadaki güvenliği pekiştirdiğini, Sinop’ta Kızıl Elma’dan atılan füze testinin de Türkiye ve KKTC’ye yönelik kuşatma girişimlerine karşı güçlü bir yanıt olduğunu söyledi.

Konferansın sonunda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yürütülen Türkiye Yüzyılı vizyonunun tüm mazlum coğrafyalara umut ışığı olduğunu vurgulayan Öztürkler, şehitlere rahmet, gazilere minnettarlık dileklerini iletti.

Konferans öncesinde KTÜ Rektörlüğünü ziyaret eden Meclis Başkanı Öztürkler, burada Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ile bir araya geldi.