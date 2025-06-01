Güzelyurt Manisa Bulvarı’nı genişletme çalışmaları yarın başlıyor. Lefkoşa - Güzelyurt anayolunu Güzelyurt - Lefke duble yoluna bağlayan bulvarın tamamı çift şerit olarak düzenlenecek.

Hazırlıkları yerinde görmek için Güzelyurt'a giden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Karayolları Dairesi'nin yaptığı proje doğrultusunda yarın başlayacak yol yapım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Arıklı'ya inceleme sırasında Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Talip Atalay, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Kaymakamı Mehmet Kayan ile Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu da eşlik etti.

Arıklı, söz konusu güzergahı kullanacak sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uyarak dikkatli seyretmelerini istedi.