Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı, 26 yaşındaki Ahsen Nur Kilitçioğlu’nun ölümünün sıradan bir vaka değil, doğrudan bir toplumsal güvenlik ve adalet krizi olduğunu söyledi.

Balcı, konuyla ilgili açıklamasında, genç bir kadının yaşam hakkının böylesine karanlık ve meçhul bir şekilde elinden alınırken, yetkili makamların olay karşısındaki tutumunun kamu vicdanını derinden yaraladığını belirtti. Balcı, “Aynı gün Lefkoşa'nın Gönyeli bölgesinde meydana gelen bir başka ölüm vakası ve özellikle Mağusa’da son dönemde art arda yaşanan benzer olaylar, ülkenin bir hukuk devleti gibi yönetilmediğini, güvensizlik ve cezasızlık ikliminin derinleştiğini açıkça göstermektedir” dedi.

Polis Genel Müdürlüğü ve diğer sorumlu kurumların kamuoyuna karşı sorumluluğunun, sessiz kalmak ya da belirsiz açıklamalar yapmak değil, derhal ve kararlılıkla harekete geçmek olduğunu söyleyen Balcı, yaşananların münferit olaylar gibi sunulamayacağını, bunun bir kader değil, kurumsal ihmalin, önleyici mekanizmaların çöküşünün ve siyasi irade eksikliğinin doğrudan sonucu olduğunu savundu.

Balcı, “Bu ülke sahipsiz değildir. Hiçbir yaşam, ihmale, korkuya ve duyarsızlığa kurban edilemez. Adalet, sadece mahkeme salonlarında değil; sokakta, evde, işte, okulda, her yerde herkes için eşit şekilde sağlanmalıdır” dedi.

Balcı, yapılması gerekenler konusunda şunları dile getirdi:

“Ahsen Nur Kilitçioğlu’nun ölümü başta olmak üzere, tüm şüpheli vakalarla ilgili etkin, tarafsız ve derinlemesine soruşturma yürütülmeli. Soruşturma sürecinde kamuoyunun oyalanmadan ve çelişkisiz bir şekilde bilgilendirilmeli. Kadınlara ve gençlere yönelik şiddetin önlenmesi için laf değil somut önlem alınmalı. Cezasızlık kültürüne son verilmesi ve güvenlik güçlerinin asli görevini yerine getirmesi için idari denetimler artırılmalı. Toplumun ‘bir sonraki kurban kim olacak’ korkusuyla yaşamasına neden olan bu karanlık tabloya karşı, acil bir toplumsal güvenlik seferberliği başlatılmalı”