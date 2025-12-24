KKTC Tüketiciler Konfederasyonu, ülkedeki büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığının, Güney Kıbrıs’tan kaçak olarak getirilen dokuz yavru danada da görüldüğüne ilişkin basında bazı haberler yer aldığına işaret ederek, Güney Kıbrıs’tan kırmızı et almama çağrısı yaptı.

Konfederasyon Başkanı Hasan Yılmaz Işık, açıklamasında, tüketicilerin sağlık ve can güvenliğinin korunması için Gıda Güvenliği ve Ürün Güvenliği Yasalarının 2014’ten beri yürürlükte olduğunu ancak yasanın kapsamlı olarak uygulanmadığını belirtti.

Işık, AB üyesi olan Kıbrıs Rum Yönetiminin “güneydeki şap hastalığı” konusunda tüketicileri bilgilendirmemesini ve gerekli önlemleri almamasının “AB kriterlerine uymadıklarının” bir göstergesi olduğunu söyledi.

Hükümete halkın sağlığını koruması çağrısı da yapan Işık, tüketicilerin www.tuketicilerdernegi.org web sitesinden şikayetlerini federasyona iletebileceklerini kaydetti.