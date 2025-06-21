47’nci Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında bu akşam Ayna grubu sahne alacak.

Festival yarın gece düzenlenecek Tuğçe Kandemir konseriyle sona erecek. Amfi Tiyatro'da yer alacak konserler 21.30'da başlayacak.

Güzelyurt Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, festivalde dün akşam ise Arda Gündüz ile Cihan Yıldız konser verdi.

-Tavla Turnuvasının

15. Tavla Turnuvası ise dün akşam final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Festival Gösteri Merkezinde yer alan turnuva 19-20 Haziran tarihlerinde yapıldı.

Final karşılaşmalarında Mustafa Kemal Boğaç birinci, Cemil Aydın Doğmuş ikinci, Hüseyin Özbek üçüncü, Muhittin Süzgen dördüncü ve İsa Kaptan beşinci oldu.