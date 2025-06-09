Güzelyurt - Lefkoşa ana yolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında motor sürücüsü ağır yaralandı.
Polis açıklamasına göre Mustafa VOLKAN (E-48), yönetimindeki YB 659 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, Saldam Petrol önlerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarpıp motosikletten düşerek ağır şekilde yaralandı.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa VOLKAN kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından sevk edildiği Yeniboğaziçi Yakın Doğu Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde gözetim altına alındı. Soruşturma devam ediyor.