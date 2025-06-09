Yılmazköy - Çamlıbel ana yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Tenstorrent isimli teknoloji şirketi Güney Kıbrıs’ta bölge ofisi açıyor
Tenstorrent isimli teknoloji şirketi Güney Kıbrıs’ta bölge ofisi açıyor
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Polisten verilen bilgiye göre, Mukaddes Sevinç (K-71) yönetimindeki NU 091 plakalı salon araç ile Çamlıbel istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak çelik bariyerlere çarptı.


Saat 15.20 sıralarında meydana gelen kazada yaralanan araç sürücüsünün kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.