Güzelyurt Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında yemek düzenledi.

Güzelyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğretmenlere yönelik yemeğin ikincisi olan etkinlik, bugün saat 13.00’te Amfi Tiyatro binasının salonunda gerçekleşti.

Emekli ve görevdeki öğretmenlerin bir araya geldiği yemekte mesleğe dair anılar paylaşılarak, güncel eğitim konuları konuşuldu.

Yemeğe Güzelyurt Kaymakamı Mehmet Kayan, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve eşi Tijen Özçınar, Belediye Meclis üyeleri ve öğretmenler katıldı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, yemekte yaptığı konuşmada büyük bir özveri ile yarının geleceği çocukları eğiten, hayatlarına yön veren öğretmenlerin önemine değinerek, öğretmenlerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Yemekte öğretmenlere birer anı hediyesi ve çiçek takdim edildi.