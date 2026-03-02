Bildiğinizi unutun! Futbolda ofsayt kuralı değişti

Premier Lig ekibi Arsenal'den ayrılmasının ardından Haziran 2018'de FIFA'da Geliştirme Direktörü olarak göreve başlayan 76 yaşındaki Fransız teknik adam Arsene Wenger'in öneride bulunduğu yeni ofsayt kuralı resmen onaylandı.

OFSAYT KURALININ DEĞİŞİMİ ONAYLANDI

Ofsayt kuralında yapılan yeni düzenlemeye göre; Bir hücum oyuncusu, yalnızca son savunma oyuncusunu tamamen geçtiği durumda ofsayt sayılacak ve artık vücudun herhangi bir parçasına bakılarak karar verilemeyecek.

YENİ KURAL KANADA PREMIER LİGİ'NDE TEST EDİLECEK

The Times'ın haberine göre; Onaylanan bu yeni kural kısa süre içerisinde ilk öncelikli olarak Kanada Premier Ligi'nde test edilecek. Test başarılı olursa, ofsayt kuralı 2027/28 sezonundan itibaren tüm dünyada adım adım uygulanmaya başlayacak.