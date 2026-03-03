Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Mağusa Limanı ile ilgili sorunlara çözüm bulunmadığı gerekçesiyle yarın Gazimağusa Gümrük Dairesi’nden, Liman Başkanlığı önüne yürüyüş düzenleyeceğini duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada, limanın yıllardır ihmal edildiği, aydınlatma, yol ve altyapının çöktüğü, iş güvenliğinin kalmadığı savunularak, “Bu şartlarda hizmet veren Mağusa Limanı’nda, çalışan da ülke de güvende değildir, güvenlik sorunlarına karşı acilen önlem alınmalı, çözümler üretilmelidir” denildi.

Yürüyüşün saat 15.00’te başlayacağı bildirilen açıklamada, basın açıklaması yapılacağı da kaydedildi.