Başbakanlık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Orta Doğu’daki süreci yakından takip ettiğini ve tüm ilgili birimlerin eşgüdüm içinde hareket ettiğini belirterek, önceliğin; halkın güvenliği ve kamu düzeninin korunması olduğu vurgulandı.

Başbakanlık’tan yayımlanan açıklamada, Orta Doğu’da yaşanan ve adayı da etkilemeye başlayan savaşla ilgili bilgilendirme ve istişare toplantısının, Başbakan Ünal Üstel’in başkanlığında bugün Cumhuriyet Meclisi toplantı salonunda gerçekleştirildiği kaydedildi.

Başbakanlık, toplantıya, Cumhuriyet Meclis Başkanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, Meclis'te temsil edilen siyasi parti genel başkanları, bakanlar, Meclis Başkan Yardımcısı, milletvekilleri, Polis Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile diğer stratejik kurumların yöneticilerinin katıldığını belirtti.

Toplantıda, Orta Doğu’da başlayan ve adadaki İngiliz üslerine yansıyan savaşta yaşanan son gelişmeler ele alındı, ada genelindeki güvenlik durumu, üslere yönelik gerçekleştirilen “drone” saldırıları ve olası yeni senaryolar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca kurumlar arası koordinasyon ve kamu güvenliğine yönelik alınabilecek ek tedbirler gözden geçirildi.

Açıklamada, toplantının, sürece ilişkin bilgilendirme ve ortak değerlendirme amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.