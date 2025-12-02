Kuzey Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) Başkanı Günay Kibrit, engelli bireylerin karşılaştığı yapısal sorunlara dikkat çekerek çözüm için acil eylem çağrısında bulundu.

3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü kapsamında açıklama yapan KTOÖD Başkanı Günay Kibrit, “Engelleri birlikte aşalım: Eşitlik, erişilebilirlik ve katılım için harekete geçme zamanı” mesajını paylaştı.

KKTC’nin BM'nin Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmesi'ni onaylamasına rağmen uygulamada önemli eksiklikler bulunduğunu vurgulayan Kibrit, özellikle erişilebilirlik, istihdam, sosyal hizmetler ve kamu politikalarının hayata geçirilmesi konusunda sürdürülebilir adımlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Ülkedeki pek çok kamu binası, okul, sağlık merkezi ve toplu taşıma aracının engelli bireyler için tam erişilebilir olmadığını belirten Kibrit, bu durumun, temel insan haklarına erişimi kısıtladığına dikkat çekti.

Bakım, rehabilitasyon ve destek hizmetlerinin sınırlı kapasitede olduğunu kaydeden Kibrit, "Yeni projeler umut verici olsa da, bu hizmetlerin yaygınlaştırılması gerekir" dedi.

Kamuda ve özel sektörde engelli istihdam oranının oldukça düşük olduğunu, yasal kotaların uygulanması ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Kibrit, engelli bireylerin toplumsal yaşama tam katılımı önündeki görünmez engellerin hâlâ mevcut olduğunun altını çizerek, eğitim ve medya yoluyla kapsayıcı yaklaşımların desteklenmesinin önemine işaret etti.

Kibrit ayrıca, Engelli Hakları Eylem Planı’nın uygulanması ve güçlü bir takip mekanizmasının oluşturulması; kamu binaları ve toplu yaşam alanlarında tam erişilebilirlik standartlarının hayata geçirilmesi; kamu ve özel sektörde engelli istihdam oranlarının artırılması, fırsat eşitliğinin sağlanması; sosyal hizmetlerde kapasite artışı, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin yaygınlaştırılması; toplumsal farkındalık çalışmalarının artırılması ve kapsayıcı eğitim programlarının geliştirilmesi; engelli bireylerin karar alma süreçlerine aktif katılımının sağlanması ve STK’larla sürekli iş birliği yapılması konusunda kamu kurumlarını, yerel yönetimleri, özel sektörü ve sivil toplumu adım atmaya davet etti.

-“3 Aralık, hatırlamanın ötesinde sorumluluk günüdür”

3 Aralık’ın yalnızca bir farkındalık günü değil, daha adil, eşit ve erişilebilir bir toplum inşa etmek için sorumluluk üstlenme günü olduğunu belirten Kibrit, engelli bireylerin haklarının korunması ve güçlendirilmesinin devlet kadar toplumun tüm kesimlerinin ortak görevi olduğunu vurgulayarak, “Engelleri ancak birlikte aşabiliriz” ifadelerini kullandı.