Fileleftheros ve diğer gazeteler, yoğun hava ve kara müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış sebebinin RMMO’nun mühimmat imhası olduğunu yazdılar.

Gazete, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın dün konuya ilişkin açıklamasında yangının sorumlusunun “70’inci Mekanize Taburu” olduğunu söylediğini yazdı.

Palmas, dünkü yangının “Kalo Horio” köyündeki atış alanında RPG mermilerinin imhası sırasında büyük bir ihmalle başladığını belirterek sorumluların bulunması için soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Yaşanan olaydan dolayı öfkeli ve üzgün olduğunu belirten Palmas, sıcaklığın 40 dereceye çıktığı bir günde ve ağır silah atışının yasak olduğu bir dönemde bu ihmalin nasıl yapıldığının araştırılacağını vurguladı.

Gazete, iki köyün boşaltılmasına neden olan yangından dolayı bölge halkının da öfkeli olduğunu, köy sakinlerinin atış alanının taşınması talebini dile getirdiklerini yazdı.

Mevcut iklim ortamında mühimmat imhası ve bunun öğlen 12 sularında yapılmasının bölge halkında tepkiye neden olduğunu ifade eden gazete, yangının yayılması yangın söndürme çalışmalarına katılan bir gönüllünün yaralandığını aktardı.

- CY-Alert sistemi başarısız oldu

Gazete haberinin devamında ise, acil durumlarda devreye girmesi ve cep telefonlarına bildirim gönderilmesi amacıyla oluşturulan Cy-Alert uygulamasının dünkü yangın sırasında başarısız olduğunu yazdı.

Habere göre dünkü yangın sırasında boşaltılan iki köyden biri olan “Aya Anna” köyü muhtarı Anastasis Yerogiu, yangın haberinin köye 12.30 civarlarında ulaşmasına karşın Cy-Alert sisteminden cep telefonlarına saat 17:20’de bildirim geldiğini ifade etti.

Yeorgiu açıklamasında, yüksek sıcaklıkların yaşandığı bu günlerde atış alanında askeri faaliyet gerçekleştirilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ve Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ı sorumlu tuttu.

Gazete, bazı vatandaşların ise Cy-Alert sisteminden hiç mesaj almadıklarını aktardı.

Diğer gazeteler ise yangına ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Kavurucu Sıcaklarda Mühimmat İmha Etmeye Kalktılar – Bölge Halkı Canının Kurtarmak İçin Kaçtı – Cy-Alert Hiç Çalışmadığı İçin Kilise Çanlarıyla Uyarıldılar”.

Politis: “RMMO’dan Sorumsuzluk Patlaması – Az Kalsın İki Köy Yanıyordu”.

Alithia: “Devlet Yangını – Çok Tehlikeli Bir Günde Mühimmat İmhası ve Devletin Koordinasyonuna Dair Yeni Sorular”.