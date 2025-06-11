Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkanı Nikos Hristodulidis'in çözüm fırsatlarını sürekli havaya uçurmasına dünyanın artık müdahale etmesi gerektiğini kaydetti.

KTİMB’den yapılan açıklamaya göre, Gürcafer, GKRY’nin talebiyle, 9 Kıbrıslı Türk hakkında İnterpol üzerinden kırmızı bülten çıkarıldığına ilişkin bugün basında yer alan haberleri değerlendirerek, “Adam çıldırmış gibi. Şimdi de Kıbrıslı Türklere kırmızı bülten çıkararak çözüm zemininin en önemli aktörü olan Kıbrıs Türkünü incitmeyi hedefliyor” dedi.

Gürcafer, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Kararı, mülkiyet konusunda Taşınmaz Mal Komisyonu'nu (TMK) işaret etti. Mülkiyet konusunda yapılması gerekenlerle ilgili iki tarafa da doğru mesajı verdi. Mülkiyet konusu, TMK aracılığıyla çözümlenecek. İki tarafın ve BM Kararlarının ön gördüğü iki bölgeliliğe hizmet eden en doğru çözüm modelidir.” ifadelerini kullandı.