(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da meydana “Sirkat, Sahtekarlıkla para temini, Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu, mahkeme emrine riayetsizlik ve Birinci derece yasak bölgeyi ihlal etmek” suçlarından aranan zanlı Süleyman Yılkar tespit edilerek tutuklandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder, Lefkoşa’da kanunsuz uyuşturucu madde metamfetamin ithal ve verme suçundan aranan ayrıca Rum tarafında olduğu belirlenen zanlı Süleyman Yılkar, 27 Nisan’da saat 19:30’da Dikmen’de ikametgahında olduğunun öğrenilmesi üzerine Cürümleri Önleme Şubesi ekibince tespit edilip tutuklandı. Polis, zanlının 27 Nisan 2024 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde metamfetamin ithal ve tasarrufu suçuyla ilgili bazı sözlü ve beyanlarda bulunduğunu kaydetti.

Polis memuru Ozan Özder, zanlının verdiği gönüllü ifadesinin teyidini yapılacağını ayrıca evinde yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını, tahkikatın yeni başladığını, soruşturulacak şahıslar ve aranan bir şahıs daha olduğunu aktardı. Özder, zanlının methaldar olduğu sirkat ve sahtekarlıkla para temini suçları ile ilgili olarak dosyasının canlandırılacağını ayrıca bu suçla ilgili teminat emri gereği ispati vücutta bulunmaması ile ilgili aleyhine dosya tanzim edileceğini anlattı. Polis, yine zanlının Rum tarafına kanunsuz olarak iki geçişi ile ilgili de dosya hazırlanacağını belirterek yürütülen soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Süleyman Yılkar “uyuşturucuyla ilgili meselem yok. Ben sadece aracıyım” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalkmasına emir verdi.