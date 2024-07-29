Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı yollardan giriş yapan 3’ü kadın, 5’i erkek 8 göçmen ve biri bir yaşında bebek 4 çocuk Derinya bölgesinde tespit edildi.

Askeri yasak bölgeyi ihlal suçlamasıyla 8 mülteci mahkemeye getirildi. Çocuklarıyla birlikte mahkemeye getirilen mülteciler için sosyal hizmet uzmanı da hazır bulundu.

Mahkemede olguları aktaran Onur Gazinocu, 3’ü kadın, 5’i erkek 8 göçmenin çocuklarıyla birlikte 27 Temmuz tarihinde Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı yollardan giriş yaptıklarını söyledi. Polis, zanlıların Derinya bölgesinde askeri yasak bölge içerisinde görevli askerler tarafından tespit edildiklerini belirtti. Polis, soruşturma başlatıldığını belirterek, mültecilerin 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, mültecilerin 3 gün süreyle polis gözetiminde kalmasına emir verdi.

Bu arada kadın ve çocukların Yıldız Öğrenci yurdunda, erkeklerin ise polise hücresinde tutulacağı öğrenildi.