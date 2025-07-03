İngiliz Üsleri sahillerindeki kaplumbağa yuvalarının sayısında bu yıl artış gözlemlendiği, yuvalara zarar verenlere ağır cezalar uygulanacağı bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, İngiliz Üsleri Çevre Birimi'nin bu yıl Dikelya ve Ağrotur üsleri sahillerinde yüzden fazla kaplumbağa yuvası tespit edildiğini duyurduğunu yazdı.

Yuvaların etrafına alüminyum çerçeve ve uyarı levhası konulduğu ifade edilen haberde yuvalara zarar verenlere 3 yıla kadar hapis ve/veya 17 bin euro ceza verilebileceğini aktarıldı.