ANASTASİADİS BUGÜN İŞVEREN ÖRGÜTLERİYLE GÖRÜŞÜYOR

Lefkoşa, 21 Nisan 2020 : Rum tarafında, ekonomik olguların, koronavirüsü salgını dolayısıyla ortaya çıkan sağlık krizi ve bunun etkilerinin gölgesinde, Rum Başkanlık sarayında bugün yapılacak toplantılarda masaya yatırılacağı ifade edildi.

Önümüzdeki günlerin, epidemiyoloji grubunun kararları açısından oldukça kritik olduğunu yazan Fileleftheros, ekonominin yeniden harekete geçmesinin, epidemiyoloji grubunun yönlendirmesi altında olduğunu kaydetti.

Haberde Anastasiadis’in, bugün yetkili bakanların da yer alacağı toplantılarda, Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE), İşverenler ve Sanayiciler Federasyonu (OEV), çalışanların örgütlü bulunduğu iki sendika olan SEK ve PEO, DEOK, Rum Otelciler Birliği PASİKSE ve STEK’le toplantılar yapacağı belirtildi.

TURİZM’DEKİ KAYIPLAR

Gazete başka bir haberinde ise Baf Otelciler Birliği Başkanı Thanos Mihailidis’in açıklamalarına yer verdi.

Buna göre, turizm sanayindeki kayıplarını 2022-2023 yıllarında yeniden kazanacaklarını ifade eden Mihailidis, Baf’taki bazı otelcilerin otellerini Temmuz’da yeniden faaliyete açmayı düşündüklerini, bazılarının ise bunu daha sonra yapmayı düşündüğünü belirtti.

Mihailidis açıklamasında, bazı otelcilerin ise otellerini hiç çalıştırmamayı düşündüklerini ekledi.

GÜNEY KIBRIS’TA TİCARİ DENGEDE 1 MİLYAR EURO AÇIK

Gazete başka bir haberinde ise Eurostat tarafından yayımlanan verilere yer verdi.

Buna göre 2020 yılının ilk döneminde Güney Kıbrıs’ta mal ihracatının 0,4 milyar Euro olduğunu yazan gazete, aynı dönemde ithalatın ise 1,5 milyar Euro’ya ulaştığını belirtti.

Bunun sonucunda ticari dengede 1 milyar Euro’luk bir açık meydana geldiğini yazan gazete, bu rakamın geçen senenin aynı döneminde ise 0,7 milyar Euro olduğunu anımsattı.

RUM İÇİŞLERİ BAKANINDAN AVRUPA KOMİSYONUNA VATANDAŞLIKLAR KONUSUNDA HAYIR

Gazete manşetten yer verdiği bir haberinde ise, Avrupa Komisyonu’nun, Güney Kıbrıs’a yatırım yapan yabancılara bunun karşılığında vatandaşlık verilmesiyle ilgili olan programın sona erdirilmesini istediğini; Rum İçişleri Bakanının ise buna net bir şekilde karşı çıktığını yazdı.

Avrupa Komisyonu’nun 1 Nisan tarihinde gönderdiği mektuplarla, bahse konu programın Güney Kıbrıs, Malta ve Bulgaristan tarafından sonlandırılmasıyla ilgili olarak kendisine yol haritası sunulmasını istediğini kaydeden gazete, Rum İçişleri Bakanının ise bu konuda gazeteye açıklama yaptığını ve Güney Kıbrıs açısından böyle bir niyet olmadığını söylediğini iletti.

Rum içişleri bakanının, son aylarda programı daha da sıkı hale getiren önlemler alınmışken, Güney Kıbrıs tarafından programın sonlandırılmasına dair bir niyet bulunmadığını belirttiği ifade edildi.

Haberde, bilindiği üzere Rum hükümetinin, ekonominin canlandırılması için, son aylarda sunulan ve beklemede olan başvuruların incelenmesini hızlandırmaya karar verdiği de anımsatıldı.

(İY/HA)