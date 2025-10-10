Birleşmiş Milletlerin dünya çapındaki 9 barış misyonuna yönelik fon kesintilerine bağlı olarak personel azaltmasına gitmesi Kıbrıs’ta da uygulanmaya başladı; bu kapsamda Kıbrıs'ta görevli personelin 34'ü geri çekildi.

Politis gazetesi “BM’nin Kesintileri Nedeniyle UNFICYP Azaltıldı” başlıklı haberinde 800 olan Kıbrıs’taki Barış Gücü askeri sayısının 34 kişi azaltıldığını yazdı.

Habere göre BM yetkilileri dün yaptıkları açıklamada kaynak eksikliği nedeniyle ileriki aylarda Kıbrıs da dahil olmak üzere dünya çapında personel (asker ve polis) azaltmaya gideceklerini, bunun 13-14 bin kişiye denk geldiğini belirtti.

BM Barış Gücü Basın Sözcüsü Aleem Siddique, “Politis” gazetesine yaptığı açıklamada, planlanan azaltmanın, Kıbrıs’taki yaklaşık 800 askerden 34 kişinin azaltılmasına denk geldiğini ifade etti.

Siddique, personel azaltmasının hassas bölgelerdeki krizlerin giderilmesi ve devriye gezilmesine yönelik barış gücüne ek bir baskı yapacağını söyledi.

Kıbrıs’taki personel azaltmanın diğer misyonlarda öngörüldüğü yüzde 25'ten az olduğunu söyleyen Siddique daha az personelin, BM’nin gerilimin yeniden tırmanması ve alevlenmesini önleme çabalarını etkileyeceğini belirtti.

Gazete BM’nin personel azaltmaya gideceği ülkeler arasında, Kıbrıs, Güney Sudan, Kongo, Kosova, Lübnan, Batı Sahra, Merkezi Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerin bulunduğunu yazdı.