Limasol’da faaliyet gösteren bir çetenin, 700 milyon euroyu aşan uluslararası dolandırıcılığa karıştığı belirtildi.

Politis gazetesi, “Kıbrıs’ta Faaliyet Gösteren Çete, Fransız ve Belçikalıları Dolandırdı” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs, Fransa ve Belçika’daki ilgili makamların, Europol gözetiminde, bahse konu dolandırıcılıkla ilgili ortak bir operasyon yaptığını yazdı. Polis kaynaklarına dayandırılan haberde operasyonun gelişim halinde olduğuna işaret edilerek, hakkında tutuklama emri bulunan 17 kişiden şu ana kadar aralarında İsraillilerin ve Rusların da bulunduğu sadece 7 kişinin tutuklandığı kaydedildi. Gazete, çetenin, yasa dışı online kumarhane ve sahte yatırımlar konusunda faaliyet gösterdiğini de yazdı. Tutuklularla ekonomik ve iş bağlantısı olan Kıbrıslıların da araştırıldığı vurgulandı.

Gazete, dolandırıcılıkla elde edilen paraların, kripto paralar, paravan şirketler ve vergi cennetleri aracılığıyla aklandığını ve Güney Kıbrıs’taki meşru işletmelere ulaştığını yazdı.