Doğal gaza odaklanan uluslararası bir hidrokarbon arama ve üretim şirketi olan Energean'in Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren enerji şirketi Cyfield ile iyi niyet mektubu imzalaması basına konu oldu.

Alithia ve diğer gazetelere göre, Energean şirketi, Larnaka'nın Mari bölgesinde Cyfield tarafından kurulacak elektrik üretim ünitesine doğal gaz tedarik etmesi hedefleniyor. Energean şirketi, imzalanan iyi niyet mektubunun ardından Güney Kıbrıs ve İsrail hükümetlerine, yeni bir boru hattı üzerinden İsrail’den Güney Kıbrıs’a doğal gaz ihracatına ilişkin öneride de bulundu.

Gazete, bu projenin iki pazarın faydasına olacağını ayrıca bölgelerarası enerji iş birliğini güçlendireceğini ve Doğu Akdeniz’deki rekabetçi ve birbirine bağlı bir doğal gaz piyasasının gelişimine katkıda bulunacağını yazdı. Öneri çerçevesinde, İsrail denizinde faaliyet gösteren yüzen üretim ve depolama ünitesi FPSO’yu doğrudan Güney Kıbrıs'a bağlayacak yeni bir deniz altı boru hattı tasarlayıp, inşa edecek Energean şirketinin, sahibi olacağı bu boru hattını da işleteceğine işaret edildi.

Anlaşma ve projenin İsrail ve Güney Kıbrıs hükümetlerinin onayına tabi olduğunu belirten gazete, tüm gerekli onayların alınması durumunda, projenin bölgesel enerji entegrasyonu ve arz güvenliği açısından önemli bir adım olacağını yazdı.

Habere göre, İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen konuyla ilgili açıklamasında, doğal gazın İsrail açısından önemini vurgularken, Güney Kıbrıs’a doğal gaz satışının İsrail’in bölgedeki ve Avrupa’daki uluslararası konumunu güçlendireceğinden bahsetti.

Energean şirketi CEO’su Mathios Rigas ve Cyfield şirketi CEO’su Yorgos Hrisos da birer açıklama yaparak enerji alanındaki bu iş birliğinin önemini vurguladı.

-ExxonMobil-QatarEnergy’den uyarı

Öte yandan Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 5 ve 10’uncu parsellerde faaliyet gösteren ExxonMobil ile QatarEnergy şirketlerinin, kurumsal sürdürülebilirliğe ilişkin yeni mevzuatın değişmemesi halinde Avrupa Birliği ile iş birliğini sonlandırma ihtimalinden söz ettiğini yazdı. Gazete, bu durumun, doğrudan Güney Kıbrıs’ı da etkileyeceğine dikkati çekti.