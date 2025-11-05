Atina Ulusal Kapodistrian Üniversitesi Tıp Fakültesi şubesinin, dün düzenlenen törenle Güney Kıbrıs’ta açıldığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, tıp fakültesi şubesinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından açıldığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis burada yaptığı konuşmada günü Güney Kıbrıs’taki yüksek öğrenim açısından “tarihi” ve “dönüm noktası” olarak nitelendirdi.

Açılış töreninde, EKPA Rektörü Yerasimos Siasos ile Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Pruncos da konuşma yaparak günün önemini vurguladı.

(FK/ GÖZ)